Ulverton — Avec une maîtrise en administration des affaires (MBA), Bernard Fortier se lance dans la course à la mairie d’Ulverton dont le jour du scrutin a été fixé au 3 avril prochain.

« Ça fait six ans que nous sommes installés à Ulverton. J’apprécie vraiment ce milieu de vie. Nous adorons l’endroit. Il faut maintenant que les citoyens demeurent au centre des décisions des élus. J’avais vraiment le goût de m’engager. Je suis à la retraite depuis quelques années. C’est un beau projet », souligne le candidat de 52 ans.

M. Fortier se dit en accord avec la vision de France Bouthillette, qui a démissionné de son poste de mairesse à peine quelques semaines après son élection du 7 novembre 2021. « Je voulais que la municipalité poursuive dans cette direction ; j’ai donc décidé de me lancer dans la course à la mairie. Il faut avancer dans cette direction », soutient-il.

M. Fortier a œuvré dans le secteur pharmaceutique et de la biotechnologie. Il est physiothérapeute de formation en plus de sa maîtrise en administration des affaires. Il a franchi tous les échelons jusqu’à chef de direction.

« Ça m’a toujours allumé de diriger des équipes pour faire avancer des projets. Si je suis élu, c’est ce que je vais retrouver à Ulverton » de dire le candidat à la mairie.

Le citoyen au centre

« Il faudra mettre le citoyen au centre de nos grandes décisions. C’est clair. Il faut développer cette forme de culture selon les directions prises par la municipalité. Avec un peu plus de 400 habitants, c’est encore plus important. Au bout de la ligne, nous sommes tous des payeurs de taxes et nous avons tous notre mot à dire. »

Dans un deuxième temps, il soulève la gestion des finances. « Il faut gérer la municipalité de façon responsable et adéquate en offrant un maximum de services pour l’argent injecté », poursuit-il.

Finalement, il verra à poursuivre la dynamique créée au niveau communautaire. « Il y avait plusieurs projets en cours de réalisation qui ont été retardés à cause de la pandémie. Il y a des gens qui avaient commencé à travailler très fort pour le centre communautaire. Il faut leur donner les ressources humaines et financières pour que les choses avancent dans le bon sens », admet le candidat à la mairie.

L’ex-mairesse a quitté son poste à cause du « climat malsain » qui régnait au conseil municipal.

« J’ai été confronté à ce genre de situation dans quelques entreprises pour lesquelles j’ai travaillé. Il faut arriver avec une attitude objective et neutre, sans trop d’émotions. J’ai l’intention de discuter d’une façon individuelle avec tous les membres du conseil pour connaître les attentes et les objectifs de chacun. Il faut ensuite miser sur les objectifs communs. Il est important de tourner la page », termine M. Fortier.