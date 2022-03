Ulverton retourne une fois de plus aux urnes

Ulverton – À peine cinq mois après les élections du 7 novembre 2021, les citoyens d’Ulverton devront retourner aux urnes pour se choisir un maire ou une mairesse.

Ainsi, Lynda Tétreault et Bernard Fortier tenteront de se faire élire au poste de maire d’Ulverton le 3 avril prochain.

Par acclamation

Par ailleurs, Joëlle Héneault a été élue par acclamation au poste no 1 alors que Mark Cross, également élu sans opposition, sera à nouveau le conseiller au poste no 6.

Le vote par anticipation se déroulera le 27 mars au Centre communautaire, 155, route 143, à Ulverton.

Lors des dernières élections du 7 novembre 2021, au poste 6, Lynda Tétreault, avec 97 votes (60 %), avait délogé le conseiller sortant Mark Cross qui avait obtenu 64 votes (40 %).

Démission

Si Ulverton se retrouve encore en période d’élections municipales, c’est que la mairesse élue de 7 novembre dernier, France Bouthillette, et le conseiller au poste 1, Jacques Poliquin, avaient remis leur démission en raison « d’un climat malsain », au conseil municipal.

Pour sa part, la conseillère Lynda Tétreault (siège no 6) avait démissionné le 8 février pour se présenter à la mairie d’Ulverton.

Climat

Dans le but d’expliquer les raisons de son départ à la mairie, France Bouthillette avait écrit une lettre expédiée par la suite aux citoyens d’Ulverton.

« Depuis les élections du 7 novembre 2021, il y avait un climat malsain qui se créait au sein du conseil. Ça ne correspondait pas à mes valeurs et à mes convictions. Dans un tel contexte, je n’avais aucun intérêt à poursuivre. Oui j’avais de l’ambition pour Ulverton. Oui j’avais des idées que je n’ai malheureusement pas pu partager. On m’a suggéré d’attendre pour les communiquer à la population et je cherche toujours le pourquoi de cette suggestion », avait écrit l’ex-mairesse d’Ulverton dans sa lettre aux citoyens.

« J’ai décidé de me respecter. Je n’étais pas confortable avec ce qui se passait et surtout je ne voyais pas comment nous pourrions travailler ensemble dans les 46 mois à venir. L’opposition est chose fréquente dans ce milieu, mais la formation de deux antipodes n’est pas souhaitable pour l’avenir de notre petite communauté », avait soutenu Mme Bouthillette, qui a déjà siégé quatre ans comme conseillère au conseil municipal d’Ulverton.