La Ville de Windsor adopte un nouveau calendrier de collecte de déchets

Windsor – La Ville de Windsor adoptera un nouveau calendrier des collectes à partir du 23 mars 2022.

La collecte se fera ainsi chaque mercredi, une fois aux trois semaines. La Ville sera ainsi divisée en trois districts, que vous pourrez consulter sur la carte jumelée au calendrier. Une liste de rues attribuée à chaque district sera également distribuée avec le calendrier

« La nouvelle collecte se fera maintenant que les mercredis et ce pour tous les citoyens de Windsor. Cette nouvelle façon de procéder va nous permettre de conserver le prix des collectes au même niveau que l’an dernier pour nos citoyens, donc aucune augmentation de prix à ce niveau. », a déclaré Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

Recyclage et compostage inchangés

Les changements mentionnés n’affectent que la collecte des déchets. En effet, le recyclage et le compostage gardent le même horaire que l’an dernier.

« La Ville de Windsor gère son service de collecte de déchets avec l’entreprise Sani-Estrie. Le recyclage et le compostage sont gérés par la MRC du Val-Saint-François, donc ils ne sont pas concernés par ces changements. » Ajoute Mme Bureau.

Vous trouverez toute l’information sur le site web de la ville et à l’hôtel de ville. De plus, surveillez vos boîtes aux lettres, dans les prochaines semaines, vous recevrez par la poste un calendrier ainsi que l’ensemble des documents explicatifs afin que vous puissiez facilement identifier votre secteur et vos journées de collecte.

Le personnel de la ville demeurera disponible pour répondre aux différentes interrogations des citoyens, que ce soit par courriel, par téléphone ou en présence à l’hôtel de ville.