Ulverton : la mairesse et deux conseillers démissionnent

Ulverton – À peine quelque semaine après les élections, la mairesse d’Ulverton, France Bouthillette, un conseiller, Jacques Poliquin, et une conseillère, Lynda Tétreault, ont remis leur démission.

France Bouthillette a quitté ses fonctions de mairesse le 21 décembre dernier, un peu plus d’un mois après la tenue des élections. La semaine dernière, elle a expédié une lettre à la population pour expliquer les raisons de cette démission.

« Depuis les élections du 7 novembre 2021, il y avait un climat malsain qui se créait au sein du conseil. Ça ne correspondait pas à mes valeurs et à mes convictions. Dans un tel contexte, je n’avais aucun intérêt à poursuivre. Oui j’avais de l’ambition pour Ulverton. Oui j’avais des idées que je n’ai malheureusement pas pu partager. On m’a suggéré d’attendre pour les communiquer à la population et je cherche toujours le pourquoi de cette suggestion », écrit l’ex-mairesse d’Ulverton dans sa lettre aux citoyens.

Lors de son entrée en poste, Mme Bouthillette a rapidement remarqué que certains élus allaient au-delà de leur rôle en imposant leur vision. Elle a alors fait appel à la vérificatrice et au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

« Cette dernière rencontre fut plutôt celle du non-retour pour moi. La conséquence de cette dernière rencontre était éminente et je m’étais préparée à une certaine confrontation. Ma lettre de démission était prête. J’ai possiblement donné du pouvoir à certains élus en faisant cette démarche, mais mon intention était de pouvoir ramener le groupe à travailler de consensus pour l’intérêt de notre municipalité », de dire l’ex-mairesse, qui a siégé quatre ans comme conseillère avant de se retrouver à la mairie.

« J’ai décidé de me respecter. Je n’étais pas confortable avec ce qui se passait et surtout je ne voyais pas comment nous pourrions travailler ensemble dans les 46 mois à venir. L’opposition est chose fréquente dans ce milieu, mais la formation de deux antipodes n’est pas souhaitable pour l’avenir de notre petite communauté », soutient Mme Bouthillette.

Elle affirme être très déçue par cette situation. « J’avais beaucoup de motivation et je croyais sincèrement pouvoir apporter un renouveau. J’ai été confronté à quelque chose de nouveau pour moi. Je me suis sentie trahie. J’ai donné du temps lors de la campagne électorale à certains candidats, car je croyais sincèrement à leur contribution pour donner un nouveau souffle à Ulverton », déplore l’ex-mairesse.

D’autres démissions

Deux conseillers ont également démissionné, mais pas pour les mêmes raisons.

Jacques Poliquin (siège no 1) a quitté son poste le 26 décembre dernier dans la même foulée que l’ex-mairesse. Pour sa part, la conseillère Lynda Tétreault (siège no 6) a démissionné le 8 février pour se présenter à la mairie d’Ulverton.

C’est Marie Gervais qui assume la fonction de mairesse suppléante. « Nous aurons probablement un scrutin au début du mois d’avril. S’il n’y a pas d’opposition, tout va se résorber à la fin du mois de février », mentionne-t-elle.

D’ici là, le conseil continuera de siéger. La municipalité retourne donc en élection partielle. Le dépôt des candidatures est déjà commencé depuis le 11 février. S’il y a élections, le scrutin se déroulera le 3 avril. S’il n’y a pas d’opposition, les nouveaux élus seront confirmés le 25 février.