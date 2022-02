Des invités spéciaux à Valcourt !

Valcourt - Si vous êtes passé à Valcourt depuis le début décembre, vous avez assurément croisé un de nos géants glacés !

Depuis 2019, la Ville de Valcourt offre chaque année la possibilité aux commerçants et associations de décorer un bonhomme de neige géant afin de mettre de la vie dans la ville durant l’hiver. Selon Vicky Bombardier, une des conseillères à l’origine du projet, « Ça met de la vie. C’est plaisant de les voir revenir année après année. C’est important d’embellir notre ville tout en impliquant la communauté, ça crée un beau sentiment d’appartenance ! » Pas moins de 21 bonhommes de neige ont été érigés au cours des dernières semaines et resteront en place jusqu’à la mi-février. Les commerces de la Ville, ainsi que plusieurs associations y sont allés d’originalité et de beaucoup de talent pour animer la Ville. « C’est encore plus important de maintenir ce genre de projet durant la pandémie. À certaines périodes, durant l’hiver, la seule chose que les gens peuvent faire, c’est de marcher dehors ! Au moins, là, ils ont quelque chose à regarder. Ils peuvent faire la ronde des bonhommes et en faire une activité en soi. » nous précise Jacinthe Charron, Responsable des communications à la Ville de Valcourt.

La directrice générale de la Ville de Valcourt, madame Karine Boucher, se réjouit de constater que les commerces et associations s’impliquent dans les projets de la Ville. Elle soutient que c’est important de rendre les rues attrayantes, même l’hiver. « Quand l’hiver arrive, il n’y a plus de fleurs, plus de feuilles dans les arbres, les gens ont retiré les décorations d’halloween et les décorations de Noël, il ne reste plus grand-chose qui met de la couleur dans le paysage. À Valcourt, nous sommes une ville qui bouge, avec pleins d’idées pour divertir la population et c’est ce qu’on veut démontrer avec les bonhommes. Quand on use d’ingéniosité, l’hiver, ce n’est pas ennuyeux ! »

Si vous le désirez, vous pouvez prendre des photos de vous avec les bonhommes et les partagez sur vos réseaux sociaux accompagnées du #Vivredingeniosite et #Valcourt. Ainsi, vous contribuerez à faire voyager nos bonhommes !