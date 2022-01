Richmond - Richmond obtient une note parfaite à la suite de deux audits de conformité menés par la Commission municipale du Québec en 2021.

Le premier concerne l’adoption du budget 2021 et le deuxième l’adoption du Programme triennal des immobilisations (PTI) 2021-2022-2023.

Ces travaux d’audit, menés auprès de 1 074 municipalités, avaient pour objectif de vérifier que les règles, entourant l’adoption du budget annuel pour l’exercice financier 2021, soient conformes à l’encadrement légal applicable, c’est-à-dire que le conseil municipal a adopté le budget annuel pour l’exercice financier 2021 lors d’une séance exclusive tenue entre le 15 novembre et le 31 décembre 2020. La CMQ a aussi vérifié si un avis public annonçant l’adoption de ce budget a été donné au moins huit jours avant cette séance. Dans les deux cas, Richmond s’est vu attribuer une note parfaite pour ces processus.

« Je félicite l’ensemble des gestionnaires de la Ville, notre direction générale et mes collègues du conseil pour leur rigueur dans ces tâches que sont les travaux de préparation et d’adoption des budgets et des Programmes triennaux des immobilisations », soutient le maire Bertrand Ménard, en soulignant la haute performance de l’administration municipale de Richmond.

Enfin, selon les rapports de la CMQ, 57 % des 1 074 municipalités auditées se sont conformées aux exigences légales pour le budget de l’année 2021. Pour le PTI 2021-2022-2023, seulement 44 % de ces mêmes municipalités ont respecté les exigences.