Saint-François : une hausse des taxes de 2,92 %

Saint-François-Xavier-de-Brompton (GA) — Malgré une augmentation significative de la valeur du parc immobilier résidentiel et une croissance de certaines dépenses, les membres du conseil de Saint-François-Xavier-de-Brompton ont approuvé, lundi soir, un budget limitant la hausse des taxes à 2,92 %.

La valeur moyenne d’une résidence passe de 222 835 $ à 239 845 $ en 2022. Ainsi, si on compare le taux de la taxe foncière, ceci représente une augmentation de 44,56 $. Quant à la taxe pour les commerces et les industries, elle passe de 0,795 0 $ à 0,810 0 $/100 $ d’évaluation.

« C’est toujours difficile de faire une telle moyenne. Par exemple, les terrains vacants ont connu une hausse considérable alors que les multilogements vont presque tous avoir une diminution de taxes », assure Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Afin de faire face à la hausse moyenne de 8,67 % de ses dépenses incontrôlables que représentent les assurances municipales (+12,5 %), les quotes-parts à la MRC du Val-Saint-François (+9,3 %), à la Sûreté du Québec (+6,8 %) et à la Régie de protection contre les incendies de la région de Windsor (+6,1 %), la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton doit augmenter les taxes des citoyens de 0,03 $ du 100 $ d’évaluation.

« Afin de ne pelleter par en avant les obligations financières de la Municipalité, tous les membres du conseil ont travaillé afin de réduire au minimum l’impact de ces hausses sur le portefeuille des citoyens. Ainsi, l’augmentation des dépenses contrôlables de la Municipalité n’est que de 0,2 %, ce qui est très en deçà de l’inflation », mentionne le maire.

Surplus

« Pour y arriver, nous avons affecté une somme de 101 272 $ du surplus non affecté au budget 2022 pour des projets ponctuels. Nous avons aussi diminué le taux de taxation résidentielle à 0,655 0 $/100 $ d’évaluation afin que la hausse de 10,93 % du rôle d’évaluation foncière de la Municipalité ne soit pas refilée directement aux citoyens. Malgré ces efforts, nous devons quand même hausser le compte de taxes des citoyens », explique le maire, M. Adam Rousseau.

Le maire ajoute aussi que les frais de financement augmentent, soit 194 933 $ de plus qu’au budget 2021, en raison de plusieurs investissements d’envergure en 2021, dont la construction d’un dôme pour accueillir les abrasifs et les sels de voirie, la réfection du rang 6 sur 2,1 km. Ces projets s’ajoutent à la réhabilitation du rang 4 effectuée en 2020, etc. « Même si nous avons reçu des subventions couvrant environ 60 % des coûts de ces projets, nous devons les payer à leur réalisation alors que nous recevons le remboursement par le gouvernement sur des périodes variant entre 10 ans et 20 ans ».

Le budget total de la Municipalité s’élève à 3 922 724 $ et il prévoit, entre autres, le réaménagement des bureaux de l’hôtel de ville (projet de 200 000 $ bénéficiant d’une subvention de 126 826 $) et l’aménagement d’une traverse piétonnière (projet de 70 750 $ bénéficiant d’une subvention de 35 375 $).

« Nous avons réussi à faire un bon job malgré tout », lance M. Rousseau.

Les citoyens intéressés à discuter du budget avec le maire sont invités à faire parvenir un courriel au dsm@sfxb.qc.ca afin de recevoir le lien pour la rencontre virtuelle qui aura lieu le lundi 31 janvier à 19 h.