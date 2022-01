Le budget de Stoke prévoit une augmentation de taxes de 3 %

Stoke (GA) – Les contribuables de Stoke devront se soumettre à une augmentation moyenne des taxes de 3 %. C’est ce qui ressort de l’adoption du budget 2022 le 11 janvier dernier lors d’une séance extraordinaire.

Avec le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation en vigueur pour les années 2022 à 2024, la valeur moyenne d’une propriété desservie est passée de 244 987 $ en 2021 à 272 090 $ en 2022, une variation de 11,10 %. Fort de cette augmentation, le Conseil a décrété une diminution du taux de la taxation foncière de 6,61 %, pour le fixer à 0,627 1 $ du 100 $ d’évaluation. La tarification des services municipaux, pour sa part, est demeurée relativement stable par rapport à 2021, sauf pour les services d’aqueduc et d’égouts (hausse de 7,45 % et de 29,68 % respectivement).

Le budget, dont les revenus de fonctionnement s’élèvent à 3 829 765 $, en hausse de 11,14 % par rapport à l’année 2021, engendre une augmentation moyenne des taxes municipales de 3,01 % pour les résidences non desservies du territoire. Cette augmentation permet de couvrir à la fois les dépenses de fonctionnement en hausse de 269 105 $ et les investissements prévus au Programme triennal d’immobilisations (PTI) de l’année 2022 au montant de 299 162 $.

« L’augmentation des dépenses de fonctionnement de la municipalité s’explique en bonne partie en raison des tarifs perçus en vertu d’ententes et de contrats dont la fluctuation est indépendante de notre contrôle, explique le maire de la municipalité de Stoke, Luc Cayer. Les tarifs de la Sûreté du Québec, les quotes-parts de la MRC du Val-Saint-François et l’augmentation des coûts pour la gestion des matières résiduelles, jumelés aux impacts relatifs à la main-d’œuvre, représentent à eux seuls 233 000 $ d’augmentation en 2022. »

Pour pallier cette augmentation et réduire le fardeau fiscal des propriétaires fonciers, le Conseil a affecté 80 000 $ de son surplus libre non affecté et 43 000 $ de la subvention accordée par le gouvernement relativement à la COVID-19 au paiement des dépenses de fonctionnement.