Une nouvelle direction générale à la MRC du Val-Saint-François

Richmond (GA) — Dès le 24 janvier, Geneviève Giasson assumera les fonctions de la direction générale de la MRC du Val-Saint-François.

Détentrice d’une maîtrise en études urbaines, Geneviève Giasson occupe actuellement la fonction de conseillère stratégique à la direction générale de la Ville de Sherbrooke. Elle a notamment travaillé au sein de la Ville de Montréal et à la direction générale de Communagir, une organisation accompagnant le développement des territoires partout au Québec. Elle a ainsi été aux premières loges des transformations qui ont touché le secteur municipal depuis près de 10 ans.

« Toute ma carrière est traversée d’une même constante : faire des choses positives pour ma collectivité et mettre mes compétences aux services des gens. C’est au niveau municipal que l’on retrouve plusieurs des leviers qui font une différence concrète dans nos milieux de vie. Nous pouvons aussi contribuer significativement à relever le grand défi du développement durable, soit la recherche d’un équilibre entre les besoins humains et la capacité de nos écosystèmes. Les défis sont grands, les solutions parfois complexes, mais les prises sont bien réelles », affirme Geneviève Giasson.

Geneviève Giasson verra au rayonnement et au développement de plusieurs des projets en cours à la MRC, tout en assurant l’excellence des services auprès des municipalités locales.

« Comme directrice générale de la MRC, je serai au carrefour de sa vaste mission. C’est un grand privilège et une importante responsabilité. Je relèverai ce défi en étant à l’écoute des besoins et en travaillant en étroite collaboration avec les élus, mon équipe et les partenaires du milieu », affirme-t-elle.

Le poste était vacant depuis août 2021. C’est Karine Bonneville qui a assuré l’intérim durant ces quatre mois.