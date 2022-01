Val-des-Sources à la recherche de volontaires pour le projet de suivi de la consommation d’eau

Val-des-Sources (RL) — Tel que plusieurs ont été à même de remarquer dans le plan du prochain budget, la municipalité de Val-des-Sources a prévu des sommes pour des installations de compteurs d’eau. Or, avant d’aller plus loin, il est important de spécifier que la ville n’entend pas installer des compteurs d’eau partout sur son territoire et encore moins d’en exiger l’installation personnelle de la part de ses résidents.

Toutefois, dans le but de répondre adéquatement à la Stratégie municipale d’économie d’eau potable du gouvernement du Québec qui vise à mesurer la consommation de celle-ci, la municipalité entend déployer un plan partenaire avec ses citoyens, afin de munir certaines résidences d’un compteur d’eau en 2022.

Pour ce faire, la ville de Val-des-Sources recherche une soixantaine de propriétaires de résidences pouvant être intéressés à intégrer de manière volontaire le projet de suivi. Une fois la personne sélectionnée, cette dernière bénéficiera tout à fait gratuitement, de l’installation d’un compteur d’eau à sa résidence et duquel des lectures régulières seront prises sans visites de techniciens, afin d’établir des moyennes de consommations globales dans la municipalité.

Il est important de mentionner que plusieurs municipalités à travers la province participent déjà à ce programme stratégique, qui débouche sur des analyses permettant de réduire les fuites et/ou pertes dans les systèmes résidentiels, ainsi que d’établir des options d’améliorations potentielles pour une meilleure gestion de l’eau potable.

« Les données recueillies sont destinées à fournir des informations pertinentes aux municipalités et au MAMH sur l’usage de l’eau potable au Québec », peut-on d’ailleurs lire sur la page du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec.

Questionnée au sujet de la tarification, la direction municipale s’est faite des plus rassurante en réitérant le fait qu’il s’agit d’un projet volontaire et qu’il ne s’agit aucunement de la mise en place d’un moyen pour jauger une nouvelle tarification potentielle ou encore de juger les gens. Qui plus est, les volontaires sélectionnés en lien avec les critères recherchés ne se verront pas imposer de restrictions de consommations non plus. S’il est relativement nouveau pour la population de voir apparaître des compteurs d’eau dans les résidences, il est à noter que l’ensemble des industries, commerces et institutions sur le territoire sont d’ores et déjà munis d’un tel dispositif d’évaluation depuis un certain temps.

Pour les personnes qui seraient désireuses de se joindre au projet de suivi ou qui aimeraient en savoir plus sur le sujet, il est possible d’entrer en contact avec l’Hôtel de Ville par courriel à l’adresse : communication@valdessources.ca.