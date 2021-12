Val-des-Sources dépose ses prévisions budgétaires pour 2022

Val-des-Sources(RL) —Une séance spéciale du conseil de la ville de Val-des-Sources, tenue lundi soir, aura permis au maire suppléant, M. Jean Roy, de déposer les prévisions budgétaires de la municipalité en vue de la prochaine année. Ce dernier a donc annoncé, au nom du conseil municipal, une hausse de taxe moyenne de l’ordre de 63 $ pour une résidence unifamiliale en 2022, ce qui représente une augmentation de 3,06 %.

Il fut possible d’apprendre que l’exercice fût basé sur la valeur moyenne d’une résidence à Val-des-Sources. « … le budget 2022 prévoit une hausse des taux de taxation de 2,2 % pour les immeubles résidentiels en plus d’une hausse des tarifs. Pour une résidence unifamiliale évaluée à 123 000 $, valeur moyenne à Val des-Sources… », pouvait-on notamment lire dans la communication officielle émise par la direction générale de la ville.

« En 2021, nous avons dû faire face à des hausses de coûts importantes dans certains secteurs et nous prévoyons que l’année 2022 ne fera pas exception. Notre défi a donc été de conjuguer avec ces augmentations tout en limitant les hausses du compte de taxes. Fidèles à notre habitude, nous avons revu chacun des postes budgétaires et croyons avoir déposé des prévisions présentant un bon équilibre. Nous aurions préféré éviter les hausses, mais dans les conditions actuelles, nous en sommes plutôt satisfaits », d’indiquer M. Roy. Ainsi, pour les immeubles de deux logements, on prévoit une hausse de 3,14 %, alors que les résidences à trois logements subiront quant à eux une hausse de 3,00 %. Une augmentation de 2,83 % est instaurée pour les résidences à quatre logements et un pourcentage de 3,09 sera ajouté aux immeubles de cinq logements.

Le budget propose un tableau de dépenses et revenus équilibrés de 12 757 220 $, soit concrètement 1 381 100 $ (10,02 %) de plus que l’année précédente où les dépenses se chiffraient à 11 376 120 $. À noter qu’afin de limiter davantage les hausses des comptes de taxes pour les citoyens, le présent budget prévoit une affectation des surplus accumulés au montant de 75 910 $, alors que 254 080 $ avaient été affectés à celui de 2021.

2022 sera la deuxième année du rôle triennal d’évaluation. Les valeurs imposables pour cette période ont connu une hausse de 0,97 % par rapport à 2021. Ainsi, la richesse foncière imposable est donc passée de 389 219 800 $ en 2021 à 393 241 100 $ en 2022, ce qui représente une hausse de 4 537 100 $.

Les infrastructures toujours au cœur des priorités

« L’année 2022 verra la poursuite de divers projets. L’amélioration des rues demeure un projet prioritaire en 2022. Des chantiers sont donc prévus pour la réfection d’une partie des rues Saint-Roch et Breault, ainsi que des travaux de surfaçage pour les rues Genest et Laurier. Également, la relocalisation du Parc des Explorateurs (Beausite) se réalisera en 2022. De plus, afin de fournir à la demande de terrain pour la construction résidentielle, le développement résidentiel dans les secteurs du boulevard Simoneau et de la rue des Ruisseaux sera au cœur des projets pour l’année 2022. », mentionnait également le communiqué de la ville.