Feu vert au plus gros chantier de Saint-Denis-de-Brompton

Saint-Denis-de-Brompton (GA) - Le ministère des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH) donne son feu vert à la construction d’un réseau d’égout et d’aqueduc dans les secteurs du Petit lac Brompton et du lac Desmarais à Saint-Denis-de-Brompton, un projet évalué à 31,4 $.

En réalité, le ministère a donné son aval au règlement 642, décrétant un emprunt de 31,2 M$, indispensable à la réalisation du projet.

« C’est une excellente nouvelle pour l’environnement ! s’est exclamé le nouveau maire Daniel Veilleux, après avoir lu le courriel tant attendu du MAMH. C’est une importante étape de franchie pour nos lacs. Nous pourrons maintenant aller de l’avant et octroyer des mandats pour l’arpentage. »

En parallèle, la municipalité poursuit ses démarches pour l’obtention de subventions au projet. La première pelletée de terre pourrait être effectuée en 2023.

Aboutissement

Le projet a été pris en charge par la municipalité en 2011 dans le but de réduire la problématique de pollution des lacs causée, entre autres, par l’apport de phosphore provenant d’installations septiques déficientes.

Près de 80 % des installations ont plus de 20 ans et arrivent bientôt à la fin de leur vie utile.

Les élus ont travaillé en collaboration avec les représentants des associations des lacs Desmarais et Petit Lac Brompton (APLD et REPLB) qui les avaient sensibilisés en 2008 à l’importance du dossier considéré également comme un enjeu de santé publique.

Les lacs sont affectés par la prolifération de cyanobactéries et de myriophylles à épis ; plus d’une centaine de résidences y puisent leur eau, dont la qualité est incertaine. Le projet leur permettra donc l’accès à de l’eau potable.

Les citoyens concernés se sont d’ailleurs fortement prononcés en faveur d’un tel chantier lors d’un référendum le 19 septembre dernier avec un taux de participation de plus 82 %. Parmi les 600 électeurs inscrits sur la liste référendaire, 352 ont donné leur appui au « oui » et 143 ont voté contre.

Il faut souligner qu’une page web a été dédiée au projet et elle est toujours accessible sur le portail municipal.