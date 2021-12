Une consultation pour imaginer le futur paysage nourricier à Saint-Camille

Saint-Camille(RL) — Le samedi 27 novembre se tenait du côté de Saint-Camille, une consultation citoyenne visant à imaginer le paysage nourricier de la municipalité en vue des prochaines années. La cinquantaine de citoyens, réunis au centre le Camillois, ont ainsi pu prendre connaissance des grandes lignes du portrait et du système alimentaire local.

Ce forum fut également un moment propice pour rendre publics les résultats d’un sondage préalablement expédié à la population sur la réponse aux besoins alimentaires locaux.

Témoignant de l’importance d’une telle démarche, le maire de Saint-Camille, M. Philippe Pagé mentionna notamment ceci : « Nous faisons face collectivement aux enjeux liés à l’urgence climatique. Il nous faut tenter de gagner en autonomie alimentaire et adopter des comportements ayant une plus faible empreinte écologique. La démarche est lancée : comment pouvons-nous bâtir une communauté plus résiliente et soutenir des services alimentaires répondant aux besoins de la population ? »

Dans le but de soutenir cette réflexion, deux étudiants-chercheurs de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) avaient été invités pour l’occasion, afin de présenter plusieurs initiatives réalisées en ce sens à travers la province.

Cette réflexion, sur la vision d’une communauté nourricière, aura également permis aux gens de Saint-Camille, d’imaginer des actions citoyennes qui pourraient être mises en place. La présence d’un caveau communautaire, la conversion d’espaces sous-utilisés en surfaces nourricières, des activités en production alimentaire réalisée de concert avec l’école du village, la production et le partage de semences de même qu’une meilleure structuration de l’offre agrotouristique locale est quelques-unes des pistes qui ont été lancées au cours de la rencontre. Il fut également mentionné que les étudiants-chercheurs accompagneront le travail de réflexion local, par une documentation d’initiatives similaires réalisées ailleurs au Québec, toujours dans un objectif de faciliter la réalisation de ces actions.

« Saint-Camille est une municipalité “agriculturelle” proactive. Nous constatons aujourd’hui que la production et la consommation de produits locaux jouent un rôle essentiel dans le dynamisme local et que c’est une très grande source de fierté pour notre milieu », de poursuivre le maire Pagé.

Le Plan de développement d’une communauté nourricière (PDCN) à Saint-Camille se poursuivra donc au cours des prochains mois à l’aide de rencontres avec les entreprises agricoles, les commerçants, ainsi que des élèves de l’école, en vue de constituer un plan d’action porteur pour la communauté.

« La démarche de PDCN à Saint-Camille est soutenue par le Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), et qui vise à réaliser un portrait des acteurs et des initiatives liées au système alimentaire sur un territoire et définir ses potentiels de développement. », pouvait-on par ailleurs lire en conclusion dans le communiqué émis par la Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille à la suite à cette journée.