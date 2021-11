Windsor souhaite des modifications de la part du MTQ

Windsor (GA) – Les autorités municipales de la Ville de Windsor souhaitent que le ministère des Transports (MTQ) apporte des modifications majeures à l’intersection des routes 143 et 249 (rue Saint-Georges).

À ce sujet, la Ville de Windsor a rencontré à deux reprises, en juin et en octobre, les représentants du ministère des Transports.

« Concernant l’intersection, elle est présentement à l’étude par le ministère, à la demande de la municipalité de Windsor qui désire améliorer la fluidité et la sécurité routière », confirme Pascale Côté, porte-parole du ministère des Transports en Estrie.

Embryonnaire

« Nous négocions actuellement avec le ministère des Transports afin qu’on puisse réaménager cette intersection qui est problématique depuis quelques années », souligne Pascal Doyon, porte-parole à la Ville de Windsor.

Il s’agit encore d’un projet embryonnaire. « Nous avons commencé à faire des rencontres afin d’exprimer nos besoins réels et notre volonté d’améliorer la situation. Mais ça demeure très préliminaire », mentionne M. Doyon.

D’ailleurs, aucun scénario n’a encore été déposé sur la table. « L’objectif, c’est de rendre cette intersection plus fluide et plus sécuritaire. Nous voulons en fait explorer l’ouverture du ministère des Transport à ce sujet. Nous sommes en phase exploratoire », soutient le porte-parole de Windsor.

« Davantage d’informations seront données ultérieurement à la municipalité concernant la solution optimale pour ce secteur », termine Mme Côté du MTQ