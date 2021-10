Incendie : Sherbrooke pourrait desservir Saint-Denis

Saint-Denis-de-Brompton (GA) – En matière de protection des incendies, Saint-Denis-de-Brompton envisage actuellement la possibilité d’être desservi de façon « partielle ou complète » par la Ville de Sherbrooke.

Saint-Denis-de-Brompton souhaite ainsi répondre aux exigences du schéma de couverture de risques de la MRC du Val-Saint-François et aux orientations ministérielles.

La firme Raymond Chabot Grant Thornton a été mandatée par les autorités municipales pour évaluer de façon précise la situation et particulièrement l’aspect financier du projet.

C’est dans le but d’optimiser sa couverture de protection des incendies que Saint-Denis-de-Brompton a entamé dernièrement des pourparlers avec la Ville de Sherbrooke afin d’évaluer les différentes options de collaboration.

Lever les frontières

« Compte tenu des demandes ministérielles, en matière d’incendie, il faut lever les frontières entre les municipalités pour donner le service le plus rapide possible. Oui, il y a des discussions avec la Ville de Sherbrooke. Manifestement, dans plusieurs cas, ils (Sherbrooke) vont arriver plus rapidement que nous sur les lieux », souligne Liane Boisvert, directrice générale à Saint-Denis-de-Brompton.

Des comités intermunicipaux seront mis en place pour étudier la faisabilité technique, financière et juridique de cette collaboration.

Entretemps, les ententes d’entraide ou de réciprocité avec les municipalités voisines, comme Windsor, Valcourt, Magog et Sherbrooke, se poursuivent.

Dossier complexe

Jusqu’à présent, aucune proposition concrète n’est venue de la Ville de Sherbrooke. « Les directions générales et les directeurs des incendies se sont déjà rencontrés. Nous savons qu’il y a une faisabilité, mais nous n’avons pas encore de concret entre les mains pour dire combien ça va coûter », précise Mme Boisvert.

Le service des incendies de Saint-Denis-de-Brompton coûte annuellement 900 000 $ (dépense de fonctionnement seulement) sur un budget global de 7 millions $.

Dans ce dossier, les autorités municipales sont à la croisée des chemins. « En fait, nous devons déterminer si nous devons construire ou non une nouvelle caserne. Les coûts de construction ont augmenté de façon très significative au cours des dernières années. Au départ, le projet était de remplacer la caserne actuelle qui est devenue désuète. Maintenant, nous avons décidé d’aller voir du côté de Sherbrooke », raconte Mme Boisvert.

Long processus

Le processus pourrait être long. « Nous n’avons pas fixé de date. Considérant la complexité du dossier, ça peut prendre plus d’un an avant de se régler », avoue la directrice générale.

Tous ces changements ne sont surtout pas occasionnés pour une question de compétence de l’équipe actuellement en place.

« Nous avons d’excellents pompiers dévoués, dont le professionnalisme est reconnu, souligne le directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Denis-de-Brompton, Stéphane Massé. Les citoyens n’ont pas à s’inquiéter. »