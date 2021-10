Et si l’on rêvait, tous ensemble, d’un centre-ville de Richmond à notre image

Richmond (SFT) —Le dimanche 10 octobre prochain de 11 h à 14 h, une foule d’organismes viendront s’installer sur la rue Principale afin d’écouter les citoyens de la région de Richmond quant à leurs désirs ou leurs besoins en rapport avec l’avenir du centre-ville.

Donner la parole aux citoyens, voilà le but visé de cette rencontre entre les organismes communautaires et les citoyens. L’évolution de la rue principale de Richmond, après, c’est une affaire de tous. Étant soucieux de donner une voix à chacun dans l’élaboration du projet de restructuration urbaine et commerciale à venir, les organismes invitent les citoyens à exprimer leurs désirs sous forme de mots ou d’images. Des tentes seront installées autour de la Place René-Thibault afin de recueillir les témoignages de tous un chacun. Les participants se verront par la suite invités à partager leurs souhaits et pourront prendre part à une démarche artistique dans le but de mieux illustrer leurs aspirations pour le centre-ville, pour LEUR centre-ville. Un repas chaud sera également servi sur place.

Cette action prend vie dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale, ainsi que la Journée nationale des ressources alternatives en santé mentale. Le thème de la journée des lieux, des liens, sera ainsi utilisé pour reconnaître les relations des citoyens envers leur milieu de vie, le centre-ville, au moment même de la définition de son avenir. Faire partie intégrante du dessin des lieux qu’on fréquente et qui nous entourent est une richesse et la participation est vivement encouragée.