Herman Herbers et le désir de grande séduction

Canton de Cleveland (SFT) —En parlant avec le maire de Cleveland, on comprend bien que pour lui, ce travail se révèle être une passion. Ressentant clairement un amour vibrant pour le Canton de Cleveland, il aimerait réussir à attirer des médecins, de jeunes familles et continuer à valoriser les bénévoles, sans qui moult projets ne pourraient avoir lieu.

Pour son troisième et dernier mandat, il aimerait terminer de réaliser le projet du parc à côté du bureau municipal. Au niveau des loisirs, il témoigne aussi d’un intérêt à rouvrir le terrain de balle et avoir une patinoire extérieure pour les citoyens de la région. Le désir de continuer l’entente avec la Ville de Richmond en lien avec les loisirs fait aussi partie de ses projets.

Vu la situation pandémique de la dernière année, la fête familiale qui aurait eu lieu le 18 septembre passé fut annulée. Trop de mesures sanitaires étaient exigées, rendant ainsi la planification extrêmement lourde malheureusement. Cependant, au mois de décembre, des petits cadeaux de Noël seront distribués par le père Noël en personne pour les plus jeunes citoyens, comme l’an passé. Situation pandémique difficile pour les loisirs, certes, mais ô combien bénéfique au niveau des nouvelles constructions pour cette année 2020. L’attrait de la région semble augmenter avec l’accessibilité au télétravail. Grand bien en fasse aux régions. Qui dit télétravail pense par ailleurs à la connectivité de l’internet. C’est pourquoi le maire est très heureux des développements ayant eu lieu à ce niveau, avec la compagnie Cooptel. D’ici la fin de l’année, la fibre optique ira jusque dans le fin fond des rangs, oui oui !

Le maire a cependant quelques inquiétudes qui persistent et semblent insolvables. Le manque de médecins de famille dans la région est criant. Nous espérons qu’avec l’exode rural, certains d’entre eux décideront de venir se retrouver en nature afin de veiller à la santé de la communauté. Même chose pour les garderies, qui semblent offrir de moins en moins de place, rendant la vie des jeunes parents très difficile, comme il devient plus ou moins impossible de concilier le travail et la famille lorsque tous deux nécessitent la totalité de notre temps.

Pour finir, après 8 ans à titre de conseiller municipal, suivi de 8 autres années comme maire, Herman Herbers aimerait terminer sa mission en beauté avant de laisser les rennes de la mairie à la personne qui décidera de reprendre le flambeau lorsqu’il sera le temps. Parlant de reprendre le flambeau, il est important de remercier deux conseillers ayant pris leur retraite politique cette année : Johnny Vanderwal, après 21 ans de loyaux services et d’implication. Il est certain que ses conseils garderont une valeur assurée lors du mandat à venir, vu son expérience indéniable. Éric Courteau a aussi décidé de quitter son poste, après 8 ans d’implication, n’ayant plus la disponibilité souhaitait selon le temps qu’il désirait offrir à la municipalité. Monsieur Herbers souligne aussi lors de notre entretien qu’il est très satisfait de l’ajout d’une voix féminine supplémentaire dans le conseil et le fait qu’il y ait un intérêt de la part de la jeunesse. La moitié du conseil de Cleveland a maintenant moins de 45 ans, une belle relève qui s’annonce.

« J’ai toujours pensé que nous sommes aussi bons que les gens qui nous entourent. », évoque le maire de Cleveland.