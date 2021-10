Entente entre Danville et le Syndicat des employés municipaux de l’Estrie

Danville – La Ville de Danville et le Syndicat des employés municipaux de la région de l’Estrie (CSD) ont conclu une entente en ce qui a trait au renouvellement de la convention collective.

« Nous sommes très heureux et soulagés d’avoir enfin pu finaliser les termes de la nouvelle convention collective, et ce, pour 5 ans. Je désire saluer le professionnalisme de la partie syndicale qui a traité la partie patronale avec respect et diligence », commente le maire de Danville, M. Michel Plourde.

D’une durée de 5 ans, cette convention rétroactive s’échelonne du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Ce sont 24 employés au total qui sont touchés directement par l’application de cette nouvelle convention.

Après avoir procédé à des ajustements salariaux pour tenir compte de l’équité salariale et bonifié différentes primes, l’ensemble des salariés verront leur salaire augmenté de 22,2 % d’ici au 1er janvier 2025. De plus, la participation de l’employeur au régime de retraite des salariés sera graduellement augmentée, passant de 5 % à 6 % au 1er janvier 2024.

« Ces ajustements se sont avérés nécessaires pour offrir des conditions monétaires compétitives avec les municipalités environnantes et tenir compte de l’importante pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans la région », a commenté le conseiller syndical et négociateur de la CSD, M. Denis Vigneault.

« Nous croyons qu’il s’agit d’un excellent contrat de travail, autant pour nos membres que pour les services que nous pouvons rendre à la population et l’acceptation à 92,3 % des employés syndiqués nous indiquent que les membres sont heureux des modalités négociées pour les 5 prochaines années », indique le président du Syndicat des employés municipaux de Danville, M. Sylvain Boucher.