Le maire d’Ulverton se dit mécontent de la rémunération des élus

Ulverton (SFT) —Le maire d’Ulverton, J. Pierre Bordua a annoncé qu’il ne se représenterait pas à l’élection municipale du 7 novembre prochain. Outre le fait qu’il a déjà à son actif un terme de conseiller en plus de celui de maire, soit huit années de politique municipale, M. Bordua a souligné l’amoncellement de paperasse qui semble polluer l’environnement municipal pour les petites municipalités. Selon les statistiques du mois de juillet 2017, sur un ensemble total au Québec de 1294 municipalités, 49 % ont une population inférieure à 1000 habitants et moins ; pourtant, la charge de travail se trouve à y être presque identique, petite ou plus grande municipalité.

« Non seulement cette charge de travail est de plus en plus lourde, mais la rémunération est d’un ridicule consommé. Certains maires doivent payer des surplus d’impôt à cause de la charge fiscale inhérente au travail de maire. De plus, on ne reconnaît pas aux maires du Québec le statut de travailleur autonome et on les impose en sus (fédéral) sur leurs allocations de dépenses et ce, depuis 2017. Cette situation aura des conséquences sur la disponibilité des prochains élus, qui y regarderont à deux fois avant de prendre une charge avoisinant les 20 heures/semaine pour si peu en retour. » - J. Pierre Bordua

Le maire sortant parle du travail de maire comme étant une forme de bénévolat très exigeant et que ceux qui s’y investissent pour la gloriole publique pourraient donc déchanter très rapidement dans le contexte actuel.