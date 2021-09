St-Denis-de-Brompton obtient un puissant vote en faveur du plus gros chantier de son histoire

Saint-Denis-de-Brompton (SFT) — Une journée avant les élections fédérales, les citoyens de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton se sont mobilisés, avec un taux de participation exceptionnel de 82 % afin de se prononcer en faveur du projet d’égout et d’aqueduc des secteurs du petit Lac Brompton et du Lac Desmarais. Avec plus de 600 électeurs s’étant inscrits préalablement sur la liste référendaire, le résultat du référendum tenu hier sur le projet s’est conclu avec 352 votes en faveur du « oui » et 143 votes en faveur du « non ». Rappelons-nous que le groupe de citoyens pouvant voter à ce référendum était constitué des personnes habiles à voter des secteurs concernés uniquement.

« Le résultat du vote donne un message clair de la volonté des citoyens à vouloir moderniser les installations sanitaires au meilleur prix possible. Nous allons évidemment poursuivre notre travail de demandes de subventions. » - Jean-Luc Beauchemin, maire de la municipalité

Il est aussi important de rappeler que le projet contribuera à réduire la problématique de pollution des lacs causée, entre autres, par l’apport de phosphore provenant des installations septiques présentent, qui sont malheureusement déficientes. D’ailleurs, près de 80 % de ces installations ont plus de 20 ans. Ayant aussi le désir de régler une problématique de santé publique, le maire indique que « Près de 150 résidences puisent leur eau à même les deux lacs ou d’un puits de surface, dont la quantité est insuffisante ou la qualité incertaine ». De quoi littéralement changer la vie des gens était établis en pourtour de ces lacs.

C’est donc un impressionnant chantier qui prendra place probablement dès 2023 dans la petite municipalité. Un règlement d’emprunt de 31,2 M$ sera effectué, plaçant ainsi ce chantier comme étant de loin le plus gros de l’histoire de la municipalité. À suivre!