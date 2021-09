Investissement de 1,1 M$ en infrastructures à Wotton

Wotton(RL) —La municipalité de Wotton procède actuellement à la réfection complète des rues Charland et de l’Église. Les travaux qui consistent non seulement au remplacement de la chaussée, mais également à procéder aux changements des systèmes d’aqueducs et d’égouts sanitaires, ont débuté le lundi 30 août dernier et sont prévus s’échelonner sur une période de deux mois pour être complétés vers la fin octobre. L’investissement totalisant plus de 1 100 000 $ est entièrement financé par l’entremise de l’octroi des redevances du gouvernement provincial envers les municipalités, via son programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).

Le maire du village, M. Jocelyn Dion, se disait très heureux que la municipalité puisse aller de l’avant avec des travaux d’une telle ampleur sans impacter financièrement les citoyens. « Il s’agit d’un investissement majeur pour Wotton et nous sommes évidemment très contents de pouvoir procéder à la réalisation de ces importants travaux d’infrastructures. Il y a une dizaine de résidences impactées par la réfection et il est certain que ça comporte son lot de désagrément, mais nous sommes sûrs que la logistique mise en place saura répondre adéquatement aux besoins temporaires et accompagner les citoyens durant les travaux. », a-t-il mentionné.

Le maire souligna que le conseil était bien au fait que d’autres artères de la municipalité vont mériter également que l’on s’y attarde au cours des prochaines années. À noter que le mandat de réalisation des travaux a été confié à la firme Grondin Excavation de Coaticook.