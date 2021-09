Une nouvelle passerelle impressionnante pour la municipalité de Kingsbury

Kingsbury (SFT) —La municipalité de Kingsbury a pu bénéficier d’une subvention gouvernementale d’un montant de 20 000 $, grâce au programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE), afin de construire une nouvelle passerelle sécuritaire et un belvédère permettant de se promener en profitant pleinement de la vue dans le sentier du marais.

Ce n’est cependant pas sans mal que ce projet a pu être mené à terme. Des négociations ont en effet eu lieu entre la mairesse de la municipalité et André Bombardier, à qui appartenait le terrain de l’autre côté de la rive, où se poserait le pied de la passerelle. Un accord avait été octroyé en 1992 et malheureusement, il ne semblait plus être valide lorsque les citoyens ont voulu commencer le projet. Heureusement, les négociations qui ont duré un an et demi se sont bien terminées, comme monsieur Bombardier a cédé la grande majorité des terrains autour de la boucle du marais à CNC (conservation de la nature Canada).

C’est une passerelle faite de matériaux recyclés que vous pourrez donc emprunter pour passer d’une rive à l’autre lors de votre parcours de la boucle du marais. Cette passerelle a été construite par des citoyens, de manière bénévole, ce qui rend le projet d’autant plus beau. Lors d’une fête organisée pour les bénévoles le 27 août passé, nous avons eu la chance de regarder une vidéo où l’on peut voir les bénévoles tirer la passerelle d’une berge à l’autre. La passerelle avait été préalablement assemblée afin de la fixer sécuritairement aux deux côtés, donc il a fallu la tirer avec un système de poulies et bien de l’huile de coude !