Richmond lance sa nouvelle politique familiale municipale

Richmond (SFT) — Pilotée par un comité de citoyens bénévoles, la Ville de Richmond est heureuse de procéder au lancement de sa toute nouvelle politique familiale. Après deux ans de dur labeur, la vision des familles de la ville y sera représentée, mais aussi un plan d’action afin d’y parvenir. Ce plan d’action échelonné sur 5 ans vise six champs d’intervention, soit l’attraction des jeunes et des familles, la qualité de vie de ceux-ci, le développement de lieux de rencontres informels, le développement du centre-ville, favoriser l’attrait pour les jeunes à rester au lieu de quitter pour les grandes villes en renforçant le sentiment d’appartenance à Richmond puis finalement en faisant la promotion de la persévérance et de a réussite académique.

Les actions qui seront posées afin d’arriver au plein déploiement de la politique familiale proviennent de propositions d’organismes et du comité de travail en lien avec les orientations citoyennes émises lors de l grande consultation du 17 novembre 2020. C’est pourquoi la ville, même si elle sera la principale porteuse de flambeau de cette politique, partagera la responsabilité avec les différents organismes ayant participé à sa conception.

« C’est une démarche mobilisant pour notre communauté, qui témoigne de l’importance que revêt la qualité de vie de notre population. C’est aussi une occasion pour impliquer les citoyens dans les décisions qui les concernent, à bâtir une communauté qui leur ressemble. Je tiens d’ailleurs à souligner l’implication de tous les parents et les organismes qui ont participé à élaborer cette politique, ainsi qu’à ceux qui contribueront à la faire vivre au cours des prochaines années, à travers la mise en œuvre des actions proposées », explique la conseillère municipale, Mme Cathy Varnier, responsable des questions des jeunes et des familles.

La Vile de Richmond souhaite remercier l’ensemble des participants du comité d’élaboration de la politique, composé de 15 acteurs provenant des milieux municipaux et scolaires, de la santé, des services de garde, d’organismes œuvrant auprès des familles ainsi que plusieurs parents de la communauté. Voyons voir ce que l’année 2022 nous réservera!