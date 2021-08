Fermeture d’un tronçon de la route 143

Ulverton-Melbourne (SFT) —Une citoyenne se questionnant sur certains travaux se déroulant sur la route 143 depuis le 5 juillet passé entre Ulverton et Melbourne nous a demandé de communiquer avec le ministère des Transports. Les travaux semblent avoir été reportés à plusieurs reprises selon la citoyenne, mais on nous rassure, au ministère des Transports, que tout se déroule comme prévu et que les deux chantiers sont en action. Dans un communiqué envoyé à la ville, il est dit que le détour, qui est non négligeable, ainsi que les travaux, devrait prendre fin le 27 août prochain. En espérant que ce soit bel et bien ce qui se passe, il faudra s’armer de patience et prévoir vos déplacements encore pour un petit moment, pour ceux qui veulent se rendre à Richmond.

Si vous désirez mieux prévoir vos déplacements, nous vous encourageons à aller vérifier la carte des travaux sur le site de Québec 511 à l’adresse suivante ; Carte interactive | Québec 511 (quebec511.info)