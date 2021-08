Le maire de St-Denis-de-Brompton ne se présentera pas aux prochaines élections

Saint-Denis-de-Brompton (SFT) —C’est dans une lettre bien ficelée que le maire sortant, Jean-Luc Beauchemin, annonce son départ aux citoyens et citoyennes de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. Dans cette lettre, le maire se dit reconnaissant de toute l’expérience acquise lors de nombreuses années au sein de différents conseils, et ce, dans différents villages en province, du Grand Nord à l’Abitibi, de la région de Montréal à Ottawa et Halifax. Laissant gracieusement sa place aux prochains élus qui se présenteront sous peu aux élections municipales à venir, il tient à remercier de façon exhaustive tous ceux ayant collaboré avec lui au cours des dernières années, énumérant leurs bons coups.

Ayant vécu bon nombre de situations rocambolesques au cours des 8 dernières années à siéger au conseil municipal, le maire souhaite une bonne continuité à des projets qui devront être chapeautés par la nouvelle équipe mise en place lors des élections. Nous parlons ici, pour n’en nommer que quelques-uns, de l’acquisition et de la réfection du barrage et de la digue du lac Desmarais, du prolongement du réseau d’égout sanitaire sur la Côte de l’Artiste ainsi que le remplacement du réseau d’égout pluvial, de même que plusieurs autres projets entamés.

Quant à lui, ce sont de nouveaux défis familiaux qui l’ont amené à dessiner d’autres projets ailleurs, à Maricourt, où il a acquis une propriété.

« Je termine mon mandat heureux et fier du travail accompli. Je vous remercie, chères citoyennes, chers citoyens, de la confiance que vous m’avez accordée au cours de ces dernières années. Ce fut un honneur de vous servir ! » Jean-Luc Beauchemin, maire de Saint-Denis-de-Brompton

Pour lire la lettre complète, c’est par ici ; https://www.lesaintdenisien.ca/municipal/mot-du-maire-juillet-2021/