La Ville de Windsor accueille son nouveau greffier, Me Edwin John Sullivan

Windsor – La Ville de Windsor est fière d’accueillir un nouveau greffier dans son équipe! Me Edwin John Sullivan s’est joint à l’administration récemment, suite au départ de Me Audrey St-James.

« L’expérience de Me Sullivan en matière de droit municipal est considérable. Il sera un atout important pour notre Ville », a déclaré Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Diplômé en droit en 2005 et membre en règle du Barreau du Québec depuis 2006, Me Sullivan a exercé en pratique privée à Sherbrooke jusqu’en 2010. Il cumule dix années d’expérience dans le monde municipal, dont sept ans à titre de directeur du greffe et des affaires juridiques de Lac- Brome, de 2012 à 2019.

Tout le personnel de la Ville de Windsor souhaite la bienvenue à Me Sullivan, ainsi que beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.