Fermeture momentanée de la rue St-Georges à Windsor entre la route 143 et la rue de l’Église

Windsor (SFT) — Grâce à l’appel d’un citoyen ayant remarqué une fuite de la conduite d’aqueduc au cours de la nuit de samedi à dimanche passé, la ville de Windsor a pu intervenir très rapidement et efficacement afin de sécuriser le périmètre le lundi 2 août, pour régler la fuite et permettre à la circulation de recommencer normalement, si tout va bien, pour l’heure de pointe du soir, aujourd’hui le 3 août. Merci à la voirie pour un travail rapide et efficace et au citoyen ayant pris son devoir au sérieux en ayant communiqué derechef avec la municipalité.