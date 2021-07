À quelques mois des élections… à Saint-Adrien

Saint-Adrien(RL) —Nous complétons cette semaine notre tour d’horizon des municipalités de la MRC des Sources, en marge des élections municipales qui auront lieu à la grandeur de la province en novembre prochain. Au cours de notre série de reportages, nous avons été à même de constater le désir d’implication et la passion politique, qui anime les élus de notre belle région. L’honneur de clore cette tournée des municipalités revient au dynamique village de Saint-Adrien.

Après avoir été reporté une nouvelle fois au poste de préfet suppléant de la MRC, il nous apparaissait plus que probable de voir l’actuel maire de l’endroit M, Pierre Therrien, réitérer le fait qu’il allait solliciter une nouvelle fois la confiance des citoyens. La réponse du principal intéressé fut rapide et sans équivoque, alors qu’il confirma d’emblée ses intentions de se présenter pour une septième fois à la tête du conseil municipal. « Cela fait déjà 36 ans que je suis impliqué au niveau de la politique municipale et mes six derniers mandats l’ont été à titre de maire. Je suis toujours animé par le même désir de travailler avec les gens de notre communauté et ainsi participer à l’avancement des différents dossiers. », souligna monsieur Therrien.

Parmi les réalisations marquantes des dernières années, le maire mit en évidence tout le travail accompli par le conseil et réalisé conjointement avec les élus de Ham-Sud dans le dossier de la route 257. « Il y a eu beaucoup de travail de fait et le projet avance bien jusqu’à maintenant. Des étapes importantes, telles que l’acquisition des terrains et les démarches auprès d’Hydro-Québec, ont été réalisées avec succès, ce qui est vraiment positif pour la suite. De plus, dans un processus de gestion responsable, nous sommes constamment à l’affût de subventions et/ou aides financières qui pourraient s’avérer disponibles et profitables pour le bon déploiement du projet. », a-t-il poursuivi.

En ce qui concerne les prochains enjeux qui attendent l’administration dans un futur rapproché, le maire mentionne que l’ajout d’une rue menant à un nouveau développement résidentiel comprenant une quinzaine de maisons environ, s’avèrera nécessaire au cours des années à venir, en raison de l’effervescence du village, ce qui contribue de belle façon à l’arrivée de nouvelles familles à Saint-Adrien. Ce dernier ajouta également que les projets d’établir un service de garde et d’ériger une maison pour personnes retraitées autonomes figurent également aux nombres des dossiers en importances pour les membres du conseil. Bien qu’a priori, quatre sièges de conseiller pourraient être laissés vacants à la veille du scrutin de cet automne, Pierre Therrien se dit très confiant de voir ces postes être comblés le 7 novembre prochain en raison de la grande motivation des citoyens et de l’implication de la population au sein de multiples projets sociaux et communautaires, tels que le virage culturel et touristique de la municipalité.

Il est clair que Saint-Adrien jouit d’une vitrine favorable de plus en plus accrue, offerte notamment par les nombreuses initiatives citoyennes mises en place au cours des dernières années. En terminant, l’homme politique souligna l’intérêt du conseil à développer et établir avec l’ensemble de la MRC des Sources, un plan de forfaitisation concret, qui saura à la fois permettre d’accueillir de nouveaux visiteurs, ainsi que d’assurer de mettre en valeur les attraits touristiques, culturels et sportifs de chacune des municipalités partenaires.