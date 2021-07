Une troisième murale à Windsor et une exposition extérieure à ne pas manquer

Windsor – L’art de rue est de retour à Windsor avec une troisième murale extérieure! Dès le 19 juillet, l’artiste peintre et muraliste Jessica Chabot débutera sa troisième œuvre à Windsor sous le thème des quatre saisons de Dame nature sur la surface de béton située au parc sur la rue Doran-Duke-Doucet (le parc du golf).

« Nous avons la volonté d’intégrer l’art visuel au sein de la ville depuis quelques années, et nous sommes très heureux d’annoncer cette troisième murale. Cette œuvre dégage une ambiance chaleureuse et attrayante, nous rappelant la rivière Watopeka et qui fera assurément le bonheur des passants. Elle sera un bel ajout aux deux premières », a affirmé Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Jessica Chabot, artiste pluridisciplinaire, peint des œuvres oniriques mêlant la nature, l’univers et l’être humain, apportant une belle dose de lumière et de couleurs à son environnement. Durant ses 20 jours de création à Windsor, les citoyens et les curieux sont invités à aller la voir à l’œuvre.

Exposition À nous la rue de Gaétan Graveline

Le 19 juillet marque également le lancement de l’exposition de photos de Gaétan Graveline, coordonnateur à la Maison des Jeunes de la Saint-François et conseiller municipal à la Ville de Windsor, sur l’art de rue. À nous la rue est composée de clichés de Street Art pris par ce dernier. Mélangeant sa passion pour le voyage et l’art visuel, il exposera sa collection au parc Sarah-Ève- Fontaine pour la saison estivale. Une belle façon de découvrir le monde sous un autre œil!

Une programmation estivale pour tous

Cet été, la Ville de Windsor offre aux citoyens une panoplie d’activités pour toute la famille! Pour les adeptes d’activités aquatiques, la piscine municipale située au 300 rue Saint-Georges est ouverte au bain libre tous les jours de 14h à 19h30. Les jeux d’eau, quant à eux, sont ouverts tous les jours de 9h à 21h.

Les soirées cinéma à l’extérieur reviennent cette année pour le plaisir de toute la famille. Raya et le dernier dragon sera projeté au parc Watopeka le 14 juillet vers 20h30, et un autre film familial qui sera déterminé ultérieurement sera projeté le 11 août au même endroit.

Les spectacles en plein air sont aussi de retour! Après une performance enlevante du chansonnier Jean-François Péloquin le 4 juillet dernier, le parc du Centenaire vibrera au rythme des Cool Brothers le 18 juillet, de 13h à 15h, et du Duo Like 2.0 le 22 août, de 13h à 15h.

Pour les petits qui aiment dévorer de bonnes histoires, il est toujours temps de s’inscrire au Club de lecture TD qui se déroule jusqu’au 3 août à la bibliothèque Patrick-Dignan.