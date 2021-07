Le service incendie de Val-des-Sources procèdera à de la prévention en ligne

Val-des-Sources(RL) — Restreint dans les visites de préventions résidentielles depuis maintenant un peu plus d’une année et demie en raison de la pandémie, le service incendie de la ville de Val-des-Sources procèdera sous peu à des consultations et prises d’informations de manière virtuelle. Utilitaire des logiciels spécialisés Première Ligne, le service incendie valsourcien profitera donc de la technologie développée par ceux-ci afin de rejoindre les citoyens via internet. En effet, étant tenu de couvrir 20 % du territoire de la municipalité en prévention chaque année et comme les visites en présentiel sont encore quelque peu difficiles en raison des normes sanitaires, la direction de la caserne 43, fera parvenir à certains résidents des informations leur permettant de répondre à un très court sondage en ligne.

« Nous sommes présentement à finaliser le processus, mais afin de bien répondre au Schéma de couverture de risque, il est nécessaire pour notre service d’avoir couvert en prévention la totalité de notre territoire en cinq ans. De ce fait, comme nous travaillons avec les logiciels Première Ligne et que ceux-ci ont mis au point un sondage sécurisé par internet avec accès et code personnalisé, il devrait s’avérer relativement aisé pour les citoyens recevant le document, de se connecter et de remplir les informations de bases sur internet. Parmi le type de renseignements souhaités, nous pourrons retrouver notamment le type de chauffage utilisé, la présence et le nombre d’avertisseurs de fumée dans la maison, la présence ou non d’un détecteur de monoxyde de carbone, etc. Il s’agit en quelque sorte d’une version virtuelle de nos visites annuelles dans les résidences de notre communauté. Ce geste simple qui ne devrait prendre que quelques minutes à peine est très important pour notre cueillette d’informations en matière d’intervention. Chacune des réponses reçues sera traitée et analysée de manière confidentielle. Cela nous permettra également d’être en mesure de rejoindre plus facilement la population et de prendre contact avec les personnes qui auraient soulevé avoir un besoin de conseils ou encore avec ceux avec qui nous pourrions juger utile d’effectuer une visite physique directement sur les lieux, tout comme par les années antérieures. », commenta M. Alain Chaîné, directeur du service incendie, qui souligna que des visites en présentiel sont aussi envisagées éventuellement en raison du fait que de la région est maintenant passée en zone verte, ce qui octroie des possibilités un peu plus favorables qu’au cours des derniers mois.

À noter que les résidents des secteurs ciblés devraient recevoir aux cours des prochaines semaines, une brochure d’informations avec la marche à suivre pour obtenir leur code unique et ainsi se connecter au service.