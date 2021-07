La Ville de Windsor accueille quatre nouvelles ressources

Windsor - La Ville de Windsor est heureuse d’accueillir quatre nouvelles ressources dans son équipe ! Se joignant au nouveau directeur général, Bruno Vachon, elles pourront mettre à profit leur expérience, afin de continuer d’offrir un service hors pair aux citoyens.

« Il y a de l’action à Windsor, et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur de nouveaux joueurs. Ils complèteront assurément bien l’équipe actuelle », a affirmé Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Émilie Boulet | Trésorière

Forte d’une expérience en comptabilité, MmeBoulet est responsable de la gestion de toutes les ressources financières de la Ville. Elle a un rôle-conseil de premier plan auprès de la direction générale, du conseil municipal et de tous les services municipaux sur toute question budgétaire, comptable et de gestion optimale des ressources financières.

Pascal Doyon | Conseiller en communication — remplacement de congé de maternité

Ayant fait ses études en sciences politiques et issu du milieu des télécommunications, M. Doyon agira à titre de conseiller en communication pour la prochaine année. Il assurera la gestion de l’ensemble des activités de communication, tant pour la Ville de Windsor que pour le Comité de développement économique de Windsor (CDEW).

Catherine Joubert | Technicienne en loisirs — remplacement de congé de maternité

Éducatrice auprès des enfants, Mme Joubert fera bouger petits et grands au cours la prochaine année. Elle assurera la planification et la coordination des activités inscrites à la programmation du service.

Isabelle Labonté | Secrétaire — greffe, communication et support administratif

Mme Labonté, qui cumule 10 ans d’expérience en bureautique, apporte un support administratif et de secrétariat à l’équipe de direction, principalement au service du greffe et au service des communications, mais aussi à la direction générale et à la mairie.

Tout le personnel de la Ville de Windsor souhaite la bienvenue aux quatre nouveaux employés, ainsi qu’un franc succès dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions.