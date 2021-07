Sylvie Bureau, candidate à la mairie de Windsor

Windsor - La mairesse de Windsor nous a parvenir un communiqué pour faire part aux citoyens son intention de se représenter aux élections municipales à l’automne. Voici sa déclaration :

Chers citoyens et chères citoyennes de Windsor,

Je vous annonce officiellement que je suis prête à réaliser un 4e mandat à la mairie de la Ville de Windsor.

Avec une toute nouvelle équipe enthousiaste à réaliser de nouveaux défis, nous pourrons continuer de travailler à la création de nouveaux projets. Que ce soit en développement économique, en loisirs ou avec les organismes communautaires, la Ville de Windsor sera toujours prête et dynamique pour l’ensemble des citoyens. Je crois avoir prouvé au fil des ans que je suis à l’écoute et disponible, et soyez assurés que je continuerai de l’être.

Depuis 12 ans, tout en assurant une saine gestion des finances publiques, nous avons mis sur pied de nombreux projets : la nouvelle usine de filtration d’eau potable, le Parc d’affaires de la 55 et le renouvellement de nombreuses infrastructures de loisirs pour l’ensemble des citoyens, par exemple.

D’autre part, en siégeant à la MRC du Val-Saint-François, à la Table des MRC de l’Estrie et au conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) comme représentante de l’Estrie, j’ai la chance de côtoyer des maires et mairesses de municipalités semblables à la nôtre, ce qui nous permet d’échanger et de nous inspirer des meilleures pratiques du monde municipal. De plus, cela nous permet de faire rayonner la Ville de Windsor sur la scène régionale et provinciale. Sachez que ce sont des engagements bénéfiques pour la Ville, que je continuerai d’honorer.

En somme, je tiens à dire aux Windsorois et Windsoroises que j’ai la tête pleine d’idées pour les quatre prochaines années s’ils m’accordent leur confiance à nouveau le 7 novembre prochain. Parfaire notre milieu de vie où notre communauté tissée serrée se sent bien a toujours été, et restera, ma priorité comme mairesse.

Merci, et au plaisir de travailler pour vous!

Sylvie Bureau, mairesse et candidate à la mairie de la Ville de Windsor.