Candidature d’Andréanne Ladouceur au poste de conseillère municipale à Val-des-Sources au siège numéro 2

Val-des-Sources — Native de Drummondville, Andréanne Ladouceur est citoyenne de Val-des-Sources depuis 5 ans. Détentrice d’un BAC en administration des affaires spécialisée en gestion du tourisme, en plus d’un certificat en communication et multimédia, elle travaille actuellement comme coordonnatrice du service de transport collectif et adapté de la région des Sources (STC des Sources. De plus, elle travaille dans le secteur paramunicipal depuis plusieurs années. Donc, la mécanique municipale ne lui est pas étrangère. Ses autres expériences de travail sont en tourisme, administration et événementiel. Elle travaille aussi à temps partiel comme serveuse à la microbrasserie Moulin 7 depuis plus de 3 ans, un métier qu’elle exerce depuis plus de 15 ans en surplus de son travail et de ses implications.

Elle s’implique actuellement au sein du service budgétaire populaire des Sources en tant que présidente. Elle siège également sur quelques autres comités tels que la table de concertation des ainés des Sources, la table pauvreté et enfance jeunesse de la CDC des Sources. Elle est également impliquée au sein du comité citoyen de vigilance du projet d’Alliance Magnésium ainsi qu’au Festival des Gourmands.

Bref, elle a le goût de s’engager, au meilleur de ses compétences, et d’être à l’écoute des idées que vous aurez à lui partager afin d’améliorer en continu les attentes et les besoins des citoyens de Val-des-Sources.