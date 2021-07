Stoke inaugure sa surface multisport : une offre de loisirs bonifiée grâce à un investissement total de 692 000 $

Stoke – C’est le 19 juin dernier que la Municipalité de Stoke inaugurait sa toute nouvelle surface multisport située à l’arrière du centre communautaire en compagnie du député de Mégantic, adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Monsieur François Jacques. Souhaitant revitaliser le village et actualiser ses infrastructures de loisirs, la Municipalité de Stoke a investi un total de 692 000 $, dont 215 000 $ provenaient d’une aide financière du Gouvernement du Québec.

« Nos installations étaient assez désuètes, précise d’entrée de jeu le maire de la Municipalité de Stoke, Monsieur Luc Cayer. Grâce au Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives du Gouvernement du Québec, nous avons été en mesure d’ajouter un plus grand éventail de sports et d’activités de loisirs à même la structure existante de notre patinoire et ainsi inciter nos gens à demeurer actifs et en santé durant toute l’année. » L’ajout de structures et d’un marquage permanent sur la dalle de béton permet ainsi de pratiquer, en plus du hockey et du patinage libre en hiver, plusieurs sports estivaux tels que le basketball, le pickleball et le dek hockey.

« Le projet d’aménagement d’une surface multisport à Stoke cadre parfaitement avec les objectifs de notre gouvernement de s’assurer de mieux répondre aux besoins de la population en matière d’activités physiques et d’enrichir le parc d’installations sportives, récréatives et de plein air, exprime le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (volet Affaires municipales), Monsieur François Jacques. De plus, les travaux effectués ont permis d’améliorer les infrastructures existantes. Je suis très heureux de savoir que toute la population de Stoke pourra profiter de cette nouvelle installation et de la bonification de l’offre de sports et loisirs estivaux et hivernaux! »

Une surface accessible tous les jours de 9 h à 22 h

La surface multisport est accessible à la population depuis le 9 janvier dernier, et ce, à tous les jours de 9 h à 22 h. Pour encadrer la pratique et favoriser un partage équitable entre les joueurs des différents sports, la population est invitée à respecter l’horaire et la signalisation qui seront ajoutés sur place sous peu. Il sera également possible de réserver une plage horaire pour une pratique exclusive, dans le cadre de tournois par exemple, en contactant la Municipalité. Il suffit de consulter le site internet de la Municipalité à l’adresse www.stoke.ca ou composer le 819-878-3790, poste 222.