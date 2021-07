Québec (SFT) —Le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE), ça mange quoi en hiver ? Le PSISRPE vise à financer la rénovation, la mise aux normes, la construction et l’aménagement d’infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, en offrant une subvention pouvant aller jusqu’à 100 000 $ par projets présentés répondants aux critères de sélection. La subvention est offerte aux villes et villages de moins de 10 000 habitants, une heureuse nouvelle pour les MRC du Val-St-François et des Sources. La subvention offerte par le gouvernement provincial totalisera un investissement de 10 millions de dollars.

Une demande de soutien peut être déposée par un organisme municipal, un organisme à but non lucratif, une coopérative de solidarité dont l’infrastructure se situe ou se situera dans une municipalité dont la population est de moins de 10 000 habitants. L’organisme admissible doit être propriétaire, emphytéote ou locataire du terrain et de l’infrastructure faisant l’objet de la demande. Il doit aussi démontrer sa capacité à assurer l’exploitation et le maintien en bon état de l’infrastructure faisant l’objet de la demande pendant une période d’au moins cinq ans suivant la réalisation du projet.

Afin de vérifier si votre projet est admissible, veuillez consulter les règles et normes du PSISRPE avec le lien que nous mettrons à votre disposition en fin de texte.

Le Ministère reçoit actuellement des demandes d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, et ce, jusqu’au 20 août prochain à 16 h 30.

Il est fortement recommandé de consulter les règles et normes du PSISRPE avant de remplir une demande d’aide financière. Le non-respect de celles-ci peut entraîner le rejet de votre demande.

Pour aller vérifier si votre projet est admissible ou remplir le formulaire, c’est par ici : http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=41045&fbclid=IwAR3LxuMIi4Zx-2A6ROjiDdmzFjyP50yBvuNRErPxgIopEznpFJft3YzQZo4