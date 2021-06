Les loisirs à Richmond

Richmond (SFT) - À la ville de Richmond, le comité des loisirs vous réserve plus d’une surprise dans leur chapeau ! Les mercredis soir, vous pourrez vous initier à la danse country en plein centre-ville. Ces cours sont offerts par Winslow Dancers, de 18 h 30 à 21 h 30 et ce du 16 juin au 1er septembre. Des cours d’une durée d’une heure, en premier les novices, ensuite les intermédiaires, puis les avancés auront chacun leur temps sur la piste à la Place René-Thibault, 160 rue Principale Nord. Ne soyez pas gênés, il y en aura pour tous les niveaux et les déhanchements seront au rendez-vous. Il n’est pas obligatoire de réserver, mais c’est tout de même préférable, comme il est peu intéressant d’arriver sur les lieux et que le cours soit complet. L’activité vous est offerte au coût modique de 12 $.

Pour quatre samedis cet été, vous aurez aussi droit à la présentation de films à la Place René-Thibault, dès que le soleil sera couché. La première présentera aura lieu le 26 juin avec le film En avant (version française), la deuxième le 10 juillet avec le film Raya and the last Dragon (version originale anglaise), la troisième le 24 juillet avec le film Retour vers le futur (version française) et en clôture, le 7 août, le film L’Île au dauphin (version française). L’accès à cette activité est gratuit pour tous, vous devez cependant amener chaises et consommations. Il est à noter qu’aucun alcool ne sera permis sur le site, et ce, en tout temps. Cette activité est rendue possible grâce à la participation financière de la Municipalité du Canton de Cleveland, de la Municipalité du Canton de Melbourne et de la Municipalité d’Ulverton.

Vos enfants ont la bougeotte ? Le camp de jour de Richmond aura lieu du 28 juin au 12 août inclusivement, une semaine supplémentaire étant offerte en option. Dès l’âge de 4 ans, vos enfants pourront aller se dégourdir les jambes allègrement avec leurs amis ! Il y a encore des places disponibles, mais il ne faut pas tarder !