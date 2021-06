La Ville de Windsor accueille son nouveau directeur général, Bruno Vachon

Windsor – La Ville de Windsor est heureuse d’accueillir Bruno Vachon à la tête de sa direction générale. Bien connu en Estrie, M. Vachon aura la responsabilité d’assurer la planification, l’organisation, la direction et le contrôle de l’ensemble des activités municipales, conformément aux objectifs et priorités déterminés par le conseil municipal.

« M. Vachon est doté d’un leadership positif, et nous sommes convaincus qu’il saura maintenir et développer davantage le dynamisme de la Ville de Windsor. Au nom de tous les élus municipaux, nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous ! », a souligné Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Avocat de formation et fort de son expérience dans le monde municipal, M. Vachon a notamment été conseiller municipal à la Ville de Sherbrooke de 2009 à 2017 et président de la Société de transport de Sherbrooke de 2013 à 2017. Actuellement, il est directeur de bureau et attaché politique provincial d’André Bachand, député du comté de Richmond.

L’embauche de M. Vachon a été officialisée lors de la séance du conseil municipal de la Ville de Windsor du lundi 7 juin 2021 pour une entrée en fonction au cours des prochaines semaines. Tout le personnel de la Ville de Windsor souhaite la bienvenue à M. Vachon, ainsi qu’un franc succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Merci M. Fleury

Par la même occasion, la Ville de Windsor désire souligner le travail remarquable effectué par M. Carlo Fleury, directeur général au cours des cinq dernières années. Gestionnaire aguerri et apprécié, il a accompli son mandat avec brio. Il a notamment contribué à faire de Windsor la destination économique par excellence en jouant un rôle clé dans le développement du Parc d’affaires de la 55.

Le conseil municipal ainsi que toute l’équipe de la Ville de Windsor lui souhaitent une bonne continuité à la Ville de Sorel-Tracy.