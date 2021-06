Nouveau mode de désinfection de l'eau lancé demain à la Ville de Windsor 

Windsor— Le nouveau mode de désinfection de l’eau aux rayons ultraviolets et à la monochloramine sera mis en fonction dès demain à l’usine de filtration Marcel-Bédard, comme prévu. Après plusieurs années de travaux, les 6000 consommateurs de Windsor et Val-Joli pourront maintenant compter sur un procédé stable, fiable et efficace, en plus de bénéficier à terme d’une eau inodore et incolore.

« Nous sommes très fiers du travail accompli. Grâce à nos équipes qui ont travaillé fort, nous offrirons une eau de qualité en plus de respecter les plus hautes normes en matière d’eau potable », souligne Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Considérée comme étant l’une des plus stables pour le maintien de la désinfection de l’eau potable dans le réseau d’aqueduc, la désinfection secondaire à la monochloramine est un procédé sécuritaire qui est utilisé depuis de nombreuses années aux États-Unis et au Canada.

Effets temporaires probables

Même s’il est prévu que l’eau demeure potable lors du changement de procédé, notons qu’il y a un risque d’épisodes temporaires d’eau colorée ou odorante. Effectivement, ces effets temporaires lors de la conversion pourraient être causés par le nettoyage des conduits au contact de la monochloramine.

Si les citoyens desservis vivent des épisodes d’eau colorée ou odorante, ils doivent laisser couler l’eau et avertir la Ville de Windsor via son système de requête en ligne pour que les équipes interviennent localement sur le réseau.

Dialyse et aquarium : vigilance

Même si ce changement de mode est sécuritaire pour les consommateurs, les patients soumis à la dialyse à domicile doivent être vigilants puisque la monochloramine doit être neutralisée avant que l’eau entre en contact avec le sang. Toutefois, les appareils de dialyse utilisés à domicile sont munis d’un système de traitement permettant aussi d’éliminer la monochloramine. Les personnes dialysées doivent donc continuer à utiliser la procédure habituelle. Pour toute question supplémentaire, la Ville de Windsor invite les personnes concernées à prendre contact avec leur clinique de dialyse.

La monochloramine, tout comme le chlore, peut aussi être nocive pour les poissons et d’autres formes de vie aquatique. Des précautions particulières doivent être prises pour éliminer la monochloramine présente dans l’eau. Il est recommandé d’employer des produits antichlore lors de changements d’eau et d’effectuer seulement des changements partiels du volume d’eau. Pour assurer une élimination optimale, la Ville de Windsor invite les aquariophiles à consulter un spécialiste dans une animalerie.