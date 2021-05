Fin des consultations publiques sur la relocalisation du parc Beausite à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) — C’est ce lundi que prenait fin la période de consultation publique concernant le projet de relocalisation du parc familial Beausite à Val-des-Sources. La municipalité avait lancé cette consultation, qui se tenait du 10 au 17 mai dernier, en faisant parvenir tout d’abord des lettres explicatives aux nombreux foyers du secteur touché. Les citoyens étaient également invités à apporter leurs commentaires et répondre à un questionnaire après avoir visionné une capsule vidéo sur la page internet de la ville de Val-des-Sources. Pour M. René Lachance, conseiller municipal qui pilote le dossier en tant que responsable des loisirs, ce projet représente une belle opportunité de créer de la valeur dans le secteur et par le fait même au sein de la municipalité.

« La période de consultation est maintenant terminée et nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à cet exercice par voie électronique, en nous ont faisant part de leurs inquiétudes, commentaires et suggestions. Au total c’est plus d’une cinquantaine de citoyens qui se sont prononcés sur le sujet et parmi les réponses reçues, 75 % de celles-ci se disaient en faveur ou neutre face à la relocalisation du parc sur le plateau, en bordure du bassin d’eau brute, qui se situe entre le boulevard Simoneau et la rue Fillion. C’est donc dire que la municipalité ira de l’avant avec la relocalisation, tout en prenant bien soin d’analyser les points soulevés par la population. », commenter M. Lachance. Le projet estimé à tout près de 80 000 $, permettra de revitaliser et centraliser le parc, ainsi qu’apporter des commodités importantes à l’air des sentiers pédestres quatre saisons. « Comme mentionné dans la vidéo explicative sur internet, nous prévoyons installer un stationnement et un bloc sanitaire, un air de repos avec bancs, un air de pique-nique en plus d’ajouter des modules de jeux neufs pour venir complémenter ceux que nous avons présentement et qui seront déménagés sur le nouvel emplacement. », poursuivit le conseiller.

Lors de notre entretien, M. Lachance souligna toute l’importance de centraliser les effectifs, alors que ceux-ci pourront servir à plus de personnes, et ce, durant toute l’année. Voilà qui est assurément un plus pour la communauté, d’autant plus que les ventes à venir de terrains où se situe actuellement le parc, devraient à eux seuls, combler les coûts des investissements visés et apportera de la valeur foncière en permettant d’accueillir de nouveaux résidents, voire de nouvelles familles dans ce secteur prisé de Val-des-Sources. « Je sais que des citoyens avaient des réserves quant à la possibilité de continuer d’aller glisser en période hivernale à l’endroit où nous installerons le nouveau parc, mais je tiens à rassurer les gens que cela ne brimera en rien les lieux de glissades et celui-ci sera encore disponible. », a-t-il conclu.

Les travaux devraient s’amorcer aussi rapidement qu’au cours du mois de juin prochain, pour se poursuivre jusque quelque part vers la fin du mois de juillet 2021.