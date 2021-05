Semaine de la sécurité civile 2021 : actions concrètes à la Ville de Windsor

Windsor – Visant à sensibiliser la population concernant l’importance d’être prêt à affronter un éventuel sinistre, la Semaine de la sécurité civile 2021 sera soulignée par des actions concrètes à Windsor. Opération terrain, envois postaux et promotion sur les réseaux sociaux : la Ville de Windsor rappelle aux citoyens qu’ils doivent se préparer!

« Nous avons lancé Alerte Windsor en début d’année, donc la Semaine de la sécurité civile est l’occasion idéale pour nous de rappeler aux citoyens l’importance de s’inscrire. Il y a un bon taux d’adhésion jusqu’à maintenant, les citoyens apprécient ce service, donc nous profitons de cette belle lancée pour continuer à en faire la promotion. », affirme Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Au cours de la semaine, des employés de la Ville de Windsor et de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor sillonneront les rues de la zone inondable située dans le secteur Greenlay, afin d’encourager les citoyens à s’inscrire à Alerte Windsor, de leur fournir de l’information quant aux mesures d’urgence et de les sensibiliser à l’importance d’avoir un avertisseur de fumé fonctionnel. De plus, des capsules informatives du ministère de la Sécurité publique seront publiées toute la semaine sur la page Facebook de la Ville de Windsor afin d'offrir une panoplie d'astuces aux citoyens.

Lancé en février dernier, rappelons qu’Alerte Windsor est un système d’alerte automatisé qui permet de rejoindre les citoyens de la ville en quelques secondes. Éprouvé et efficace, il sert à diffuser rapidement de l’information en situation d’urgence.