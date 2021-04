Le 125e anniversaire de Kingsbury !

Kingsbury (MF) - Au cœur des champs, la petite municipalité de 150 habitants permet de voyager dans le temps. La nature y est somptueuse, les sentiers du marais, notamment, valent le détour. Un petit trésor caché ! Ici, il faut savoir résister à la tentation de ne rien faire… Facile de se perdre dans une contemplation béate ! On a rencontré Martha Hervieux, la mairesse…

Née à Montréal, mais ayant grandi à Kingsbury, madame Hervieux termine sous peu un premier mandat. « Nous nous sommes installés ici quand mon père a commencé à travailler pour Bombardier, précise-t-elle. Il a d’ailleurs été maire ! » Et l’année 2021 marque le 125e anniversaire de l’incorporation municipale du village de Kingsbury en 1896.

Pour le souligner, de belles activités festives étaient prévues pour le 10 juillet. Cette journée comportait notamment un banquet de style « pot luck », de la musique, un feu de joie, de la danse et différentes prestations artistiques, des jeux interactifs ainsi que de l’animation sur les grandes étapes qui ont jalonné l’histoire de Kingsbury, etc. « Hélas, à cause de la pandémie, on navigue à vue, poursuit-elle. Tout est trop compliqué et incertain… On reporte donc cette grande fête à l’été 2022. C’est dommage ! Je m’y préparais depuis trois ans et demi. Terminer mon mandat avec ces belles célébrations, c’était réjouissant. »

Tout n’est pas perdu !

L’année du 125e coïncide avec la parution du livre « Regards historiques sur les villages de Kingsbury et New-Rockland – De Williamson à Bombardier », de l’auteur Denis Gauvin. « C’est un ancien citoyen de Kingsbury qui, depuis des années, a amassé de l’information, des anecdotes sur les différentes époques qui ont animé ces villages, explique la mairesse. Pour réaliser ce projet, on a reçu une subvention de la Fondation Bombardier. Le lancement aura lieu au plus tard à l’automne. Tous les profits du livre iront aux jeunes du village. On vous revient avec les détails ! »

Aussi, cet été, quatre panneaux patrimoniaux relatant les grandes périodes de Kingsbury et New-Rockland seront installés au parc Isabelle Brasseur. Ces panneaux d’interprétation font partie d’un projet de la MRC du Val-Saint-François, qui prévoit un circuit de 41 panneaux répartis dans les 18 municipalités.

Kingsbury est un refuge parfait pour fuir le brouhaha des villes et vivre une expérience hors du temps. « On lui a refait une beauté ! On a obtenu une subvention pour la réfection du pont sur le sentier de La boucle du marais. On a recouvert le garage municipal, remplacé la couverture du centre communautaire, revampé l’intérieur de l’hôtel de ville, réalisé des travaux au parc Isabelle-Brasseur, etc. Depuis qu’on a Internet à haute vitesse, on voit de jeunes familles s’y installer, se réjouit Mme Hervieux. Le village rajeunit ! »

kingsbury.ca

Sur Facebook, tapez : Entraide Kingsbury

Ce groupe a été créé pour faciliter l’entraide entre voisins pendant la crise de la COVID 19.