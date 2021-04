La rue de l’Amiante change également de nom

Par: Tommy Brochu, Initiative de journalisme local

Val-des-Sources - Après avoir largué le nom d’Asbestos, la rue de l’Amiante du parc industriel de Val-des-Sources devient la rue des Bâtisseurs. « C’est dans la même lignée que le changement du nom de la Ville », confirme le directeur général de Val-des-Sources, Georges-André Gagné.

Le comité de toponymie a accepté le changement de nom. Les panneaux seront donc changés au cours de la semaine prochaine.

« Je pense que ça boucle la boucle, se réjouit le maire de la ville, Hugues Grimard. En 2019, on avait pris la décision de changer d’appellation pour se dissocier du passé de l’amiante. Ça complète le processus de la nouvelle adhésion collective à Val-des-Sources. »

Selon M. Grimard, le changement de nom s’est effectué sans trop de difficulté. « Les acteurs industriels comprennent la nécessité. On les a consultés et il n’y avait pas d’enjeux par rapport à ça. Une portion minime de citoyens sont encore contre la décision, mais on voit plus d’adhésion à notre démarche », explique-t-il.