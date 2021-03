Une chasse aux cocos à la maison!

Windsor - La traditionnelle chasse aux cocos se réinvente cette année pour se transporter dans vos maisons! La Ville de Windsor remettra gratuitement des trousses aux familles inscrites le 27 mars prochain pour qu’elles puissent faire leur propre chasse aux cocos dans le confort de leur foyer.

« À Windsor, nous réinventons nos activités traditionnelles pour que les enfants puissent s’amuser, tout en respectant les mesures sanitaires! » a affirmé Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Les familles recevront une trousse avec 12 œufs en plastique à décorer, qu’elles pourront ensuite cacher dans la maison pour une véritable chasse. Une fois tous les œufs trouvés, chaque enfant inscrit remportera la poule en chocolat qui se trouve également dans la trousse.

Pour participer, les familles résidantes de Windsor doivent obligatoirement inscrire leurs enfants admissibles âgés de 3 à 12 ans à l’activité sur le site Internet de la Ville dans la section Espace citoyen. Elles devront ensuite récupérer leurs trousses en voiture le 27 mars prochain entre 9 h et 11 h dans le stationnement du Centre sportif J.A. Lemay.

10 chocolats de pâques à gagner

En plus de cette activité, les enfants participants peuvent courir la chance de gagner un des dix chocolats de Pâques remis par la Ville de Windsor. Pour participer, il suffit de prendre en photo les œufs décorés et l’envoyer à info@villedewindsor.qc.ca avant le 7 avril prochain avec le nom de l’enfant, son âge, le nom du parent, l’adresse et le numéro de téléphone.