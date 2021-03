Une Tournée des nouveau-nés réussie !

Windsor– La Tournée des nouveau-nés 2020 fut un franc succès en fin de semaine dernière ! Offert par la Ville de Windsor, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Val-Joli, cet événement bien connu de la région a fait plus de 60 familles heureuses samedi dernier, le 13 mars.

Avec la nouvelle formule sécuritaire et adaptée à la pandémie actuelle, 16 élus des trois municipalités, accompagnés de partenaires et bénévoles, sont allés à la rencontre des familles inscrites directement à leur domicile, afin de leur remettre un chèque-cadeau et les différents cadeaux offerts par les nombreux partenaires régionaux.

Soulignons également la présence d’André Bachand, député de Richmond, qui a remis en main propre un panier cadeau de Les Gars de Saucisse à une famille pigée dans chaque municipalité visitée. Des lettres de félicitations ainsi qu’un certificat de naissance de la Chambre des communes ont aussi été envoyés à toutes les familles participantes de la part d’Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska. De plus, la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor a offert un traineau à neige à tous les participants!

Rappelons que depuis plusieurs années, les parents des municipalités de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Val-Joli et de la Ville de Windsor qui ont célébré ou qui célébreront la naissance ou l’adoption d’un enfant entre le 1er janvier et le 31 décembre sont invités à se prévaloir du programme de soutien aux jeunes familles offert par les trois municipalités.