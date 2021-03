Un nouvel agent de développement en communication à Saint-Camille

Saint-Camille(RL) —Au cours de la semaine dernière, la municipalité de Saint-Camille a officialisé l’embauche d’une nouvelle ressource qui travaillera au niveau des communications pour le village. Relevant directement de la directrice générale, Samuel Morier titulaire d’un baccalauréat en communications appliquées de l’Université de Sherbrooke est celui qui se joint donc à l’équipe municipale, afin de coordonner les efforts en communications de même qu’appuyer les organismes et organisations de l’endroit.

Le jeune homme de 22 ans, originaire de Beloeil, œuvrait déjà comme chargé de projet en communication et marketing au sein de la communauté camilloise depuis septembre 2020, alors qu’il était à l’emploi de Destination Saint-Camille.

« Je suis très heureux d’accepter ce poste d’agent de développement aux communications pour un endroit que j’apprends encore à découvrir et qui me plait vraiment beaucoup. Je définirais mon nouveau rôle comme étant en quelque sorte un prolongement et une continuité de ce que je faisais jusqu’ici chez Destination Saint-Camille. J’agirai en quelque sorte comme étant une porte d’entrée, un premier contact au niveau des communications pour le village. Je travaillerai également de concert avec les citoyens, les différents commerces, organismes et organisations sociales culturelles du territoire, telles que le P’tit Bonheur ou encore l’équipe du Festival Masqu’Alors par exemple. », expliqua le jeune bachelier qui a accepté un contrat d’une durée de quatre ans avec la municipalité.

« Cette embauche a été rendue possible grâce à une subvention de 30 000 $ par année provenant de la MRC des Sources dans le cadre d’un projet, inspiré du modèle de la Corporation de développement socio-économique de Saint-Camille, visant à outiller les différentes municipalités de la région dans leurs projets de développement. On profite donc de cette subvention pour élargir nos horizons et se concentrer sur le déploiement d’une ressource en communication puisqu’on compte déjà sur le travail d’un agent de développement qui apporte des projets structurants dans la communauté depuis 20 ans. », a pour sa part exprimé par voie de communiqué le maire Philippe Pagé.