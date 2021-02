Une nouvelle entente ratifiée entre la régie incendie de Richmond et ses pompiers

Richmond(RL) —Une toute nouvelle convention de travail d’une durée de cinq ans vient d’être conclue entre la régie de sécurité incendie de la région de Richmond et ses pompiers. Il n’aura fallu que quelques rencontres seulement, afin de conclure le dossier et officialiser une entente à la satisfaction des deux parties. « Les négociations avec les représentants de la Régie ont été respectueuses et se sont déroulées somme toute assez rapidement. Nous avons senti dès le départ une volonté de la part des deux parties d’en venir à une entente qui saurait être juste et satisfaire tout le monde. », commenta M. Steeve Faucher, président de l’association des pompiers depuis 14 ans.

Parmi les points en discussions, il y avait entre autres celui de l’ajout de deux grades d’officiers au sein du groupe de pompiers composé 31 membres pompiers de la caserne 60. Point qui a été conclu positivement, afin d’assurer notamment une présence de garde sur appel durant les fins de semaine. Ajustement salarial et les conditions de travail général, figurent évidemment au cœur de cette nouvelle entente, qui vient remplacer celle précédemment échue à la fin du mois de décembre dernier.