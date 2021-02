Windsor octroie près de 125 000 $ à des organismes de son milieu

Windsor(RL) - Lors de la séance du conseil municipal qui se tenait le lundi 1er février dernier, les élus de la ville de Windsor ont entériné des subventions totalisant la somme de 124 711 $, afin d’appuyer le travail de 14 organismes au sein de la communauté. Sensiblement identiques à celles octroyées l’an dernier, ces aides monétaires annuelles de la part de la ville de Windsor s’inscrivent dans le cadre de la politique familiale de la municipalité.

Cette année parmi les organismes communautaires et culturels sélectionnés, nous retrouvons : Le Parc historique de la Poudrière ; Support aux jeunes familles ; Comité de la famille et des aînés ; le Centre d’action bénévole de Windsor ; les Chevaliers de Colombe du conseil 2841 ; Action Partage de Windsor ; la Maison des jeunes de la Saint-François ; la fondation du CSSS du Val Saint-François ; le Centre Théo Vallières ainsi que le corps de Cadet 2950 de Windsor. Pour ce qui est du volet sportif, les quatre organismes windsorois qui se verront aussi recevoir un soutien de la ville afin de les aider notamment au niveau de leurs frais d’exploitation en 2021 sont : l’Association du hockey mineur ; le Club Les Patins d’Argents, de même que les Associations de soccer et de crosses mineures de l’endroit.

« Chaque année, nous soutenons les organismes qui contribuent grandement à la qualité de vie offerte à la Ville de Windsor. L’année difficile que nous vivons confirme une fois de plus que les activités sportives et communautaires sont essentielles à notre milieu de vie ! Il est important de souligner la résilience exceptionnelle dont ils ont fait preuve depuis le début de la pandémie », mentionna, par voie de communiqué, la mairesse de Windsor, Mme Sylvie Bureau.