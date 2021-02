Des membres du Service Incendie de Val-Des-Sources honorés pour leurs années de service

Val-Des-Sources(RL) — Le 16 décembre dernier, le service de sécurité incendie de la ville de Val-Des-Sources a rendu un hommage bien mérité à quelques-uns de ses pompiers pour les atteintes de plateaux importants d’années de services.

C’est donc en présence des dignitaires municipaux M. Jean Roy (maire suppléant), ainsi que du conseiller responsable du service incendie, M. Pierre Benoît, que médailles et certificats de mentions ont été remis à messieurs Denis Laroche et Pierre Régis, cumulant respectivement 30 années de service chacun, alors que Yanick Pinard et Marco Laprade célébraient quant à eux leur 20e année au sein de la caserne 43. Par voie de communiqué, M. Jean Roy tenu à souligner toute l’importance de la mobilisation et de l’implication dont chacun ont fait preuve au cours de ces nombreuses années.

« Être pompier représente d’emblée un dévouement de soi impressionnant. En franchissant le cap des 20 et même 30 ans de service, ces hommes démontrent d’autant plus leur volonté remarquable de protéger leur prochain. Nous pouvons être fiers de les compter parmi les pompiers de Val-des-Sources », mentionna le maire suppléant de Val-des-Sources.