Luc Cayer sollicite un troisième mandat à la mairie

Stoke - Chaque quatre ans Luc Cayer se pose les mêmes questions. « Est-ce que j’ai encore l’énergie et le goût de servir les citoyens de ma municipalité ? Est-ce que la passion de la politique municipale brûle toujours en moi ? Les réponses à ces deux questions fondamentales pour moi sont OUI ! C’est donc avec plaisir et enthousiasme que je confirme ma candidature au poste de maire de Stoke lors des élections de novembre 2021.

L’harmonie qui règne au sein du conseil municipal nous a permis de relever les défis de croissance et de répondre aux attentes des citoyens dans différents secteurs d’activité. Je réside à Stoke depuis plus de 40 ans et je témoigne depuis mon arrivée que Stoke c’est vraiment bon d’y vivre. Mon engagement et mes efforts comme conseiller puis comme maire au cours des 22 dernières années ont toujours été motivés par mon attachement à la municipalité et aux gens qui y vivent. »