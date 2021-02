Augmentation de la taxe foncière de 0,06 % du 100 $ d’évaluation à Stoke

Stoke - La municipalité de Stoke connaît depuis cinq ans une belle croissance et une intéressante lancée démographiques. En effet, la population est passée de 2851 en 2015 à 3117 en 2020. Si cette croissance est de bon augure, elle s’accompagne aussi d’une demande croissante de services aux citoyens, d’offres de loisirs et de culture, en plus d’augmenter le kilométrage de route à entretenir. Le conseil municipal fait en sorte que cet essor s’harmonise avec le slogan de la municipalité : Stoke, c’est bon d’y vivre ! Ce slogan fait évidemment référence au cadre enchanteur de la municipalité, mais aussi au taux de taxation alléchant, deux facteurs qui en font un choix de premier ordre lorsque vient le temps de choisir un nouveau milieu de vie.

Au cours des dernières années, l’indice des prix à la consommation (IPC) servait de référence lors de la préparation des budgets pour pallier aux augmentations de la masse salariale, pour couvrir les dépenses courantes et certains services municipaux pour lesquels la municipalité n'a aucun pouvoir de négociation (la Sûreté du Québec par exemple). Cela demeure la référence à moins qu’une dépense importante et inévitable ne survienne ou que l’IPC soit inférieur à 2 %.

Cette année, afin d’atteindre les revenus requis, la taxe foncière générale passera de 0,522 5 $ à 0,525 6 $ du 100 $ d’évaluation, soit une augmentation de moins de 1/3 de cent ou de .06 %. Cette faible augmentation s’explique par le fait que la municipalité a utilisé une partie de l’aide financière aux municipalités liées à la Covid-19 (178 000 $ non récurrent) pour pallier le manque à gagner en plus des dépenses inhérentes survenues en 2020 et une provision pour 2021, car le retour à la normale ne semble pas se dessiner pour le premier trimestre, ni même au semestre de l’année.

Lors de la séance spéciale d’adoption du budget, le 14 décembre dernier, un budget équilibré a été présenté avec des dépenses de fonctionnement prévues pour 2021 de 3 445 998 $. La municipalité a aussi présenté son plan triennal d’investissements. Il révèle que les grands chantiers de voirie prévus seront tous subventionnés à un minimum de 50 % et même à 75 % pour certains programmes.

Les différents documents mentionnés sont disponible sur le site Web de la municipalité (www.stoke.ca) pour consulter.